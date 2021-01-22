掌門被關 三星高管爆打敗台積規畫

三星集團掌門、52歲李在鎔日前因行賄案二度入獄，導致南韓最大財團目前陷入緊急狀態。對此，南韓商業遊說團體南韓全國經濟人聯合會（FKI）曾表示，李在鎔入獄恐影響三星及國家經濟，韓媒指出，更有三星高管擔心，如果沒有領導人，三星怎麼能擊敗一直以來的對手台積電？

《The Korea Herald》報導，三星電子內部高管，都非常憂心三星集團實際掌門人李在鎔入獄後的負面影響。1位三星高管表示，除了日常營運，三星出現領導者空缺，實際上意味著三星正面臨緊急情況。

報導指出，原本在監獄中時，三星掌門人李在鎔人可能會不時地向高管們介紹重要的商業事務，就像他在2017年首次入獄時那樣。但根據南韓疫情下實施的第2.5級社交距離措施，監獄探視的訪客人數，最多不能超過2人、時間不得超過10分鐘。

因此，有三星高管表示，在探視的10分鐘內，不可能有時間討論並做出重要的商業決策，僅管李在鎔被允許能使用視訊會議，但討論的環境並不如以往。

報導並提到，李在鎔已因行賄南韓前總統朴槿惠的閨密崔瑞元，而在2017年入獄1年，雖然李在鎔最新遭判2年半徒刑，但計入先前的入獄記錄，李在鎔此次的入獄時數約為一年半，所以他缺席三星掌權最多將持續一年半。同時，由於三星一直將台積電視為競爭對手，更有三星資深高管擔心，「如果沒有領導人，三星怎麼能擊敗台積電？」

至於在李在鎔缺席三星領導層的一年半期間，三星的半導體、IT、移動通訊和家用電器三大業務，將照例分別由半導體部門總裁金奇南（Kim Ki-nam）、三星行動事業部總裁高東真，和消費電子業務主管金玄石（Kim Hyun-suk）領導。

另外，為了在晶片市場上追趕最大對手台積電，李在鎔曾在去年10月親自前往荷蘭艾司摩爾（ASML）公司總部，以確保三星能搶在台積電之前，擴大EUV設備的供應。

文章來源：The Korea Herald

（中時新聞網 葉明芳）