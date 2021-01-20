台積再創天價650元 聯電續攀18年新高

晶圓代工廠台積電與聯電美國存託憑證（ADR）同步大漲，帶動兩公司今天股價走高，台積電早盤達新台幣650元，再創新天價，聯電也續創18多年來新高。

台積電製程技術領先優勢擴大，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）等大廠爭相下單，全球半導體龍頭廠英特爾（Intel）也可能委由台積電代工生產。

國際媒體「經濟學人」特刊主編、經濟學人副總編輯斯丹迪奇（Tom Standage）日前在天下經濟論壇冬季場中，透過視訊說，很多企業成為地緣政治衝突的代理戰場，這種趨勢不會消失。

斯丹迪奇表示，美中競爭讓科技在地緣政治中變得重要。台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，尤其英特爾晶片製造衰落，台積電變得更重要，世界會更關心在東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

外資多看好台積電未來營運成長動能，並不斷調高台積電目標價，推升台積電股價延續強勁走勢，頻創新高。

聯電受惠晶圓代工產能吃緊，已陸續調漲8吋與12吋晶圓代工價格，營收與獲利可望同步成長，同樣受到市場資金青睞，股價也屢創波段新高。

台積電ADR收在131.3美元，漲6.07美元，漲幅4.85%。聯電ADR收在9.99美元，更創下歷史新高，漲1.21美元，漲幅達13.78%。

台積電與聯電今天股價同步走高，其中，台積電早盤股價達新台幣639元，漲12元，再創歷史新高，市值增加3111億元，攀高至16.56兆元，貢獻大盤指數約93點。聯電股價達54.5元，漲1.5元，續創18多年來新高。