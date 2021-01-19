Apple Car肥單來了？傳神山7奈米擔重任

Apple Car最快將於2024年問世的消息傳出，讓市場對蘋果前景議論紛紛，不僅有蘋果找上南韓現代集團，將共同研發自駕車系統，甚至也有消息認為，鴻海集團目前力推的MIH電動車聯盟不斷擴增，也是想搶食蘋果自駕車商機。

對此，外媒消息指出，有分析認為，蘋果所採用的車用晶片，將採用台積電首款採用7奈米製程A12 Bionic處理器為基礎開發。

綜合外電報導，蘋果A12於2018 年推出，搭載在當年蘋果推出的iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR，隨後又搭載在2019 年款的 iPad Air、iPad Mini，以及2020年款的iPad。

這款處理器為台積電7奈米製成首發，處理器部分採用6 核心架構設計，具備 2 個大核心、 4 個小核心。根據蘋果資料顯示，A12效能與前代處理器相比提升15%。

據傳該款處理器採被當作Apple Car 處理器基礎上設計，相較於去年蘋果推出的A14處理器由台積電5奈米製程，車用晶片所追求仍夠蘋果使用，主要是A12處理器高達69 億個電晶體，耗能約36W，表現仍相當優異，這還不考慮蘋果以此架構設計出的Apple Car處理器會有怎樣的效能。

報導也提到，目前三星7 奈米製程已經有拿來生產自駕車處理器Exynos Auto V9，但基於台積電與蘋果緊密合作關係，預料接下來蘋果找上台積電生產處理器晶片的機率相當高。

先前消息指出，蘋果將在2024年才推出產品，預料蘋果自駕車晶片將採用C1來命名，也有可能提早生產，若該消息能在之後慢慢被證實，台積電未來業績動能將再添一筆。

(中時新聞網 呂承哲)