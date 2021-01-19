筆電需求大好 在陸台廠重賞過年加班員工

第一季筆電需求大好，但大陸疫情升溫，為確保大量訂單能順利交貨，台灣下游組裝代工廠、中游零組件業者包括廣達、英業達、和碩、群電、台達電等，紛紛「重賞」農曆春節留守員工。廣達上海廠更祭出高達人民幣5,200元的獎金給留廠加班的員工。

不過上周起，供應鏈各大工廠許多員工已經陸續返鄉過年，重賞成效還很難說。

大陸防疫升級，農曆年人員流動隔離天數動輒20天起跳，以筆電生意最暢旺的廣達為例，上海廠針對1月18日至3月17日間春節前後一個月留守員工，發放高達4千元人民幣獎金，年初一至初六上班及配合加班的員工，除初一至初三原有病的三倍工資之外，還可加領每天200元人民幣的獎金。即從1月中到3月底按表上班的廣達上海廠員工，光是獎金就可以拿到5,200元人民幣。

和碩上海廠雖然面臨iPhone 12 Mini銷售慘澹的狀況，廠方仍祭出2月10日至25日留廠上班的員工，將能獲得2千元人民幣的獎金，除夕至初二則休息。

供應鏈中游如電源供應器也受惠於筆電需求爆發，積極鼓勵員工留守，台達電蘇州廠除夕與初一前後共七天上班的員工，可以獲得每天800元人民幣的獎金，2月17日開工當天出勤者，則能夠拿到200元人民幣紅包，群電也獎勵留守人員，在農曆初一前三天、初六起三天上班的人，一共發放2千元人民幣獎金。

但台廠「如意算盤」成效為何，還很難說。大陸多個省市、直轄市已要求境外返鄉者14天隔離後，還得居家隔離7天或14天的規定，因此想在除夕夜圍爐者近日就得出發。新冠疫情爆發已屆滿一年，台系供應鏈中已有不少員工返鄉過年，各大代工廠的討論區多見員工詢問離廠手續相關問題，獎金給的大方的廣達上海廠，討論情況則較少。

業界人士說，越是電子產業下游的廠商，提供的農曆年間出勤獎金與留守獎金越高，越低單價的產品缺工越嚴重，即使組裝代工廠農曆年前後生產線人力充足，也可能面臨供應鏈人力短缺與交貨不順，跟2020年2月中國復工情況接近。