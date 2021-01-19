華碩揪伴 攻跨院流程共享

華碩去年陸續在智慧醫療領域端出成果，今年除持續擴大布局外，也進一步向產學領域發展。華碩AI研發中心（AICS）19日與中山醫學大學附設醫院簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，希望能拉入更多醫療院所共同加入，以推動台灣醫療產業的「數位化」與「AI化」、加速智慧醫療發展，並在國際舞台展現台灣醫療加科技的實力。

華碩AICS在練兵1年多後，於去年加速落地應用的「ICD-10編碼AI推薦引擎」及「AI醫療大數據搜尋系統」，已在全台多達15家醫學中心、區域醫院推廣應用，華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，透過AI技術不斷擴增醫療大數據，將加速拓展海內、外院所，持續強化用藥安全系統、開發癌症治療輔助系統、結合基因資訊，進一步實現精準醫療。

華碩AICS去年與中山醫大附設醫院攜手，運用ICD-10智能編碼技術，打造「基於SDM（Shared Decision Making）以患者為中心的創新電子病歷」與「創新的教學電子病歷」兩大應用項目，成功奪下國家新創獎。

此回雙方再攜手開發「跨院流程共享」機制，希望能透過更多各醫療院所共襄盛舉，未來藉由各家資料庫建立的數據母體資源，進行去識別化的AI大數據進行交叉比對、以取代資料庫共享，在保障患者隱私與個資安全的前提下，發揮更大綜效，並進一步提升資料量與準確性，同時推動公衛、教學、研究等領域發展躍進。