雲端IT產業 陸系業者出頭

受到疫情促發全球商業經濟、教育及社會活動等全面的變動，全球雲端IT基礎架構的廠商相關產品營收，在去年第三季達183.26億美元，其中美系大廠戴爾以及惠普雖仍穩居前兩大，但從成長率來看，具中系色彩的浪潮、華為及聯想等業者，多有三到四成以上年增力道。

IDC發布報告指出，去年第三季全球用於公有雲及私有雲的IT基礎架構產品，如伺服器、企業儲存器與乙太網路交換機等產品的廠商營收，年增幅達9.4％。

其中，來自公有雲的IT基礎架構的支出年成長13.1％、達133億美元，雖較傳統的非雲IT基礎架構投資總額低，但IDC預期，公有雲IT基礎架構支出在不久的將來，可望繼去年第二季後、再次超過非雲，同時進一步擴大領先優勢。

從廠商相關營收來看，戴爾和惠普持續位居市場前兩大，單季相關營收則分別達27.45億美元及19.62億美元，市占率各為15％及10.7％。而位居第三的浪潮，與同位居第四的華為和聯想，營收則多有三到四成的雙位數年增幅，成長力道明顯較整體產業強勁。

IDC並認為，硬體基礎架構市場的發展已達到臨界點，雲端環境將繼續在總支出中占比擴大。IDC也因此上調了2020全年雲端IT基礎架構支出的預測，估整體將以11.1％年成長、達741億美元。其中公有雲IT基礎架構全年將成長16.7％、至527億美元，私有雲架構支出則將下降0.5％、至213億美元。IDC也降低了對非雲基礎架構的預測，估將年減11.4％至602億美元。

展望後市，IDC預估全球雲端IT基礎架構支出的五年複合年成長率（CAGR）可達10.6％，到2024年將達到1,105億美元規模。