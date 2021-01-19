張忠謀退休大禮 助台積電股價狂飆

全球晶圓代工龍頭台積電股價19日盤中一度達632元，再創歷史新高紀錄，尾盤收在627元、大漲超過3%，今年以來短短12個交易日大漲97元，市值增加2.51兆元，來到16.26兆元。台積電在創辦人張忠謀退休後，啟動雙首長制時代，接班的前半年發生電腦中毒，甚至是光阻劑異常事件，但台積電順利度過風波，甚至在後疫情時代更旺，從張忠謀退休當日至今，股價已經逼近翻倍。

張忠謀在2018年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。

事實上，台積電在2018年從7奈米製程取得重大進展後，就甩開與三星電子、美國半導體巨頭英特爾的技術差距，英特爾這家甚至被張忠謀曾稱「700磅大猩猩」的強大公司，也被台積電的客戶AMD、NVIDIA直追得不得不替換現任執行長史旺，換上老將Pat Gelsinger接任。

張忠謀曾在受訪時提及，雙首長制接班團隊的制度形成，是他給台積電的最後一個禮物。張忠謀在2018年6月5日台積電股東常會後正式退休，交棒給現任董事長劉德音、總裁魏哲家，照張忠謀所述，董事長一職對口政府、社會，為公司最後決策者，總裁則是對企業、客戶，專注於研發、業務等，並對董事會報告。

兩人個性互補之外，15年來所培養的默契協助台積電持續成長，台積電資深副總蔣尚義、劉德音、魏哲家曾為共同營運長，當時還在6個月內輪調研發、生產及客戶3大重要單位，張忠謀相信兩人能替台積電再創高峰。

然而，台積電在張忠謀退休後並非一帆風順，2018年8月間發生電腦中毒事件，並在2019 年 1 月 19 日發現台灣廠區部分晶圓因一批光阻材料異常事件，導致當季認列相關損失61 億元，為電腦中毒事件損失金額的2.35 倍。張忠謀退休半年，接連發生重大事件，導致半導體資深分析師陸行之一度重批，甚至以「螺絲鬆了」要台積電更注意這些問題為何發生，甚至當時還傳出無法繼續供貨華為，可能導致台積電營運堪憂。

但隨著營運腳步漸穩，台積電自身的技術足以繼續供貨華為之下，2019年下半年公司業績開出紅盤，並在蘋果、華為兩大客戶加持下，7奈米製程產能滿載，甚至在年底超越晶圓代工領域競爭對手三星電子，拿下亞洲市值最高的企業寶座。

台積電股價在2020年初站穩300元大關，但隨之而來的新冠疫情衝擊台股，台積電股價也大幅修正，並在3月19日收盤價創下248元。不過，隨著國安基金進場護盤，加持投資人信心，台積電隨後開出財報屢創歷史新高，就算大客戶華為遭到美方制裁，仍依靠5G時代在高效能運算(HPC)、AI以及車用晶片等等應用市場上需求強勁，加上蘋果首款自研Mac處理器M1，以及蘋果首款5G手機iPhone 12系列所帶動的換機潮下，台積電2020年業績表現續創新高。

台積電需求強到現有產能滿載，甚至有客戶想擴大產能都要排隊，最新公布的2021年資本支出上調為250億美元至280億美元，成長率高達45~62%，甚至在2020年至2025年的年複成長率為10~15%，擴大資本支出的同時，也消弭成本擴大對業績成長帶來的壓力。

在劉德音與魏哲家帶領下，台積電市值衝破10兆元關卡，更在日前超車美國股神巴菲特所掌管的波克夏，成為全球第十大公司，股價也從張忠謀退休當日的229元，截至19日收盤的627元，大漲將近400元，兩人接棒後也將近千日，台積電前景相當可期。

（中時新聞網 呂承哲）

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