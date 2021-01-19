英特爾肥單何時到？外資驚估台積獲利

台積電吃下美晶片巨頭肥單好事多磨！原先預期英特爾將於 1月 21 日財報會議宣布外包訂單，交給台積電或三星，但因英特爾現任執行長Bob Swan2月中旬將下台，最後委外代工訂單由誰接手，屆時將由新任執行長Pat Gelsinger公布。

英特爾執行長上周閃電換將，現在CEO Swan即將於2月15日下台，由VMWare執行長傑辛格（Pat Gelsinger）接任，成為英特爾 50 年的第 8 位執行長。

由於Gelsinger接任時間與財報會議發表相距不遠，因此委外訂單將由Gelsinger做最後決定。外界認為，Gelsinger應該不至於暫緩外包或放棄委外生產。

日前外媒報導，花旗分析師Christopher Danely發布最新報告分析，台積電先進製程技術和良率優於三星，可望搶下英特爾大單。

Danely指出，台積電可能接到英特爾20億美元委外訂單，對營收貢獻增加5.6 億美元。如果英特爾把部分低階Atom處理器交由台積電生產，對台積電營收可望大增25億美元（約台幣700億）。預期可望推升台積電 2023 年每股 EPS 達到新台幣 35 元，創下獲利新高。

另有外資報告表示，三星先進製程技術至少落後台積電3年，所以英特爾大多數訂單都由台積電搶下，三星只拿到少部分外包訂單。

（中時新聞網 吳美觀）