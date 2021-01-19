陸MLCC雖拚倍增 國巨續拉大領先優勢

中國被動元件大廠風華高科今年積極擴充MLCC產能，法人估月產能將擴充到530億顆，較去年倍增。台廠國巨持續擴充產能拉大領先，華新科去年下半年MLCC月產能擴充10%。

中國被動元件大廠風華高科今年積極擴充積層陶瓷電容（MLCC）產能，規劃月產能新增450億顆。外資法人指出，風華高科第一階段擬增加MLCC月產能50億顆，鎖定車用和工業領域，不過由於受到地緣政治因素影響，首階段產能擴充進度可能會遞延1季，預估在4月到5月陸續進駐機台，6月開始可望量產。

風華高科預估第2階段和第3階段分別擴充MLCC月產能約320億顆和80億顆，法人指出分別屬於小尺寸和高容值MLCC產品，相關計畫如預期進行，預估第3季機台進駐完畢，第4季可開始投產。

法人預期今年風華高科在MLCC月產能可擴充到530億顆，較去年大增165%，明年月產能續擴充到650億顆。

台灣國巨集團持續擴充MLCC產能拉大領先，合併基美（KEMET）後國巨集團去年底MLCC月產能達800億顆，預估高雄大發三廠將於2022年10月量產，屆時國巨集團MLCC總月產能將可達1000億顆。

此外華新科去年設立高雄加工出口區新廠，在去年下半年提升高容和高頻MLCC整體產能達10%。

展望今年全球MLCC市況，法人指出5G時代智慧型手機、車用電子、智慧居家及物聯網設備需求增溫帶動MLCC需求，預計今年全球MLCC市場規模可年成長10%，逼近145億美元。其中，智慧型手機、通訊設備、車用領域占比合計接近6成。

其中汽車電子化程度提高，平均每輛車對MLCC需求量大幅提升，其中電動車動力系統部分MLCC需求量要比一般燃油車增加5倍以上，此外先進駕駛輔助系統（ADAS）對MLCC需求量提高到2000顆到2400顆左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國三星電機（SEMCO）、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。其中國巨穩居全球第3大MLCC供應商。中國廠商包括宇陽科技、風華高科、三環集團、火炬電子、微容電子等。

其中村田市占率達31%，SEMCO占比約19%，國巨加上旗下基美（KEMET）占比約15%，太陽誘電占比約13%。