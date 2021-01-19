外資喊千元 神山飆632天價 市值破16兆

台積攻630元新高 半導體指數同創新猷

台積電（2330）買盤全面湧現，今（19）日午盤過後股價再度發動攻勢，一舉突破前高625元，直抵632元歷史新高，市值也出現16.34兆元歷史新紀錄，在台積電領頭下，半導體指數狂奔417點之上，率先加權指數創歷史新高。

台積電在內外資紛紛調高目標價後，股價一路穩步攻堅，今日股價如爬樓梯般一步一步往上揚，到1點過後成交量近4萬張，雖未明顯爆量，但因成交均價來到620元之上，成交值也擴大至接近250億元。

半導體指數在台積電領軍大漲下，聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱、聯詠等均大漲，類股指指數攻上417點，率先大盤指數突破歷史新高。

（工商時報 呂淑美）

台積電目標價外資上看1000元 市值重登16兆元

台積電在外資研究機構首度喊出1000元目標價後，今天(19日)不負期待，在12時41分以626元締造盤中新高，換算市值約16.26兆，台股也達到今日盤中最高15886.49點。此後又持續更新股價高點至627、628、629、630、632元。

外資預期，隨著製程技術領先效益越來越大，將為台積電帶來更多機會，如英特爾（Intel）的外包，及安謀（ARM）架構的中央處理器（CPU）、5G與車用半導體等。

外資預估，英特爾CPU委外代工商機每年將達210億至220億美元，並預期在高通（Qualcomm）訂單回籠，加上英特爾3奈米CPU代工訂單挹注，台積電2023年可望賺進超過3個資本額，給予新台幣1000元目標價。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價持續走高，盤中一度達619元，漲12元，漲幅1.97%，市值增加3111億元，攀高至16.05兆元，貢獻大盤約102點。

台積電預期，5G與高效能運算應用市場可望長期成長，並將驅動2020年至2025年營收年複合成長率達10%至15%。

（中央社）