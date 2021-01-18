蘋果傳減iPhone訂單 鴻海Q1業績仍看佳

法人指出蘋果（Apple）開始減少iPhone訂單，今年上半年傾向製造ASP 價格較低的iPhone產品，不過市場仍看好鴻海第1季業績有機會創同期新高。

蘋果將在28日公布去年第4季財報，展望今年上半年蘋果營運表現，外資法人指出，去年耶誕假期以來消費市場需求持續穩健，主要是居家工作和遠距教學等應用持續帶動Mac筆電和iPad平板電腦需求，此外中國華為（Huawei）華為手機出貨受限、也帶動iPhone在中國市場需求正向。

另一方面，法人調查供應鏈蒐集訊息指出，蘋果已開始減少iPhone訂單、今年上半年傾向按照訂單製造產品銷售價格（ASP）較低的iPhone產品，由於消費者仍較青睞價格較低的iPhone產品，預期今年蘋果iPhone的平均銷售價格不會有太大的變化。

市場仍看好鴻海集團今年第1季營運表現，法人指出5G手機需求續旺，蘋果iPhone 12出貨持續穩健，估鴻海首季業績儘管較去年第4季旺季減少約3成，不過可較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過新台幣1.25兆元，衝同期新高。

天風國際證券分析師郭明錤持續正向看待蘋果大部分硬體產品需求高於預期，預估今年包括iPhone、iPad 、Apple Watch與MacBook持續成長，其中預估iPhone與Apple Watch在今年出貨量將平均年成長15%到20%，今年整體iPhone出貨量上看2.3億支，Apple Watch出貨量上看4100萬個。

鴻海新公司設廠製筆電平板 獲越南批准

越南政府表示，越南今天批准台灣鴻海科技集團新設公司Fukang Technology斥資2.7億美元（約新台幣76.3億元）設廠，製造筆電和平板電腦。

路透社報導，越南政府在官網聲明中說，設廠地點將在越南北部北江省（Bac Giang），每年將製造800萬個裝置。

鴻海去年11月表示，新設FuKang Technology主要是長期投資，資金將來自自有資金。

路透社當時報導，知情人士透露，鴻海應蘋果公司（Apple）要求，將部分iPad和MacBook組裝線從中國轉移到越南；鴻海正在分散生產線，以盡量減少美中貿易戰的衝擊。

這位知情人士說：「此舉是應蘋果要求。蘋果希望在貿易戰後將生產多樣化。」