傳陸代理商加價拉貨村田 國巨：持續關注

供應鏈傳出中國代理商自行提高價格向日系被動元件大廠村田拉貨MLCC產品，以取得優先權。台廠國巨對此表示不評論同業接單狀況，持續密切注意市況。

供應鏈人士向中央社記者透露，被動元件供需吃緊，加上日系大廠交期拉長，已經有部分中國代理商自行提高價格，向日系被動元件大廠村田（Murata）拉貨積層陶瓷電容（MLCC）產品，爭取優先權，以提高庫存水位因應客戶需求。

這名人士指出，村田的MLCC產品交期延長，主要是因為供應高度客製化的MLCC產品，應用在車用與工業領域，目前平均交期超過112天，最長要到180天，以特殊規格高容值的產品交期最長。

對於上述消息是否帶動台廠國巨MLCC產品售價和接單狀況，對此國巨回覆中央社記者詢問時表示，不評論同業或其它公司接單狀況，密切注意市況做適當因應；公司也不評論價格，由市場供需決定。

國巨MLCC和晶片電阻稼動率持續推升，目標今年第1季底MLCC產能利用率邁向9成、晶片電阻稼動率邁向8成，鉭質電容產能持續滿載，大中華廠區在農曆春節期間安排人力加班生產。

另一家MLCC台廠華新科在MLCC和晶片電阻能見度約3個月，平均稼動率在95％左右，目前庫存天數在40天左右。

根據資料，村田是全球最大產品供應商，占全球產量比重超過3成，MLCC占村田整體營收比重達36.6％，位於日本福田廠和出雲廠主要生產MLCC產品，鯖江廠主要生產晶片電阻產品。

村田製作所社長中島規巨日前接受外媒採訪表示，蘋果（Apple）等全球智慧型手機大廠需求暢旺，MLCC產品供需緊繃，預期這個狀況將延續到2月中國農曆春節時，尤其是5G智慧型手機用小型、大容量MLCC需求強勁，目前工廠稼動率接近100％。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國三星電機（SEMCO）、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等，其中國巨穩居全球第3大MLCC供應商。

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