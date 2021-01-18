華為手機棄守台灣？微風南山旗艦館悄熄燈

受美國禁令衝擊，加上國家通訊傳播委員會（NCC）嚴查陸製影響，華為在台已經超過1年沒有推出新手機，即便去年底發表的5G手機HUAWEI P40Pro也未打算在台上市，位於微風南山的品牌體驗館也在本月初熄燈，引發是否要退出台灣手機市場的揣測。

華為總代理訊崴技術總經理雍海表示，對台灣市場態度沒變，坦承因晶片供貨問題沒解決，供應較吃緊，加上海外銷售不錯，比較沒多的配額分給台灣，短時間內無法確定新機在台上市時程，這點還請「花粉」見諒。

雍海也說，雖然新機無法在台上市，但華為仍提供許多科技新品，像筆記型電腦，以及智慧手錶、智慧手環、真無線藍牙耳機等穿戴裝置發展，在台灣的市場絕不會缺席。

曾一度躋身台灣前3大品牌的華為，近年先是受美中貿易戰衝擊，不只旗下安卓手機無法取得Google行動服務（GMS）認證，也無法得到台積電幫其代工生產的晶片，再來是手機因介面顯示「中國台灣」，遭NCC禁售，內外夾擊讓華為在台發展之路明顯受阻。

就連面對5G換機潮，華為去年發表5G旗艦手機HUAWEI P40Pro，原本去年9月要導入台灣，但卻在上市前臨時喊卡，距離華為2019年11月引進HUAWEI Mate20X5G，已有超過1年時間沒有新機亮相，等同撤守台灣市場。

此外，華為縮編通路，電信業者目前已無華為專櫃，部分專賣店也因合約到期未再續約，其中最具指標的是2019年初開幕、在台最大的南山微風品牌體驗館，也在本月初因租約到期不續租，悄悄熄燈。

（旺報 黃琮淵）