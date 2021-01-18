蘋果傳推iPhone 12s 指紋辨識有望回歸

蘋果（Apple）在推出iPhone 12系列之後，將會再拿出怎樣的新iPhone來吸引消費者呢？近期有消息傳出，蘋果今年推出的新機可能不會採用iPhone 13的名字，而是改用iPhone 12s，暗示今年新iPhone相比2020年的iPhone 12來說，升級幅度可能不高。

蘋果自從iPhone 3G這一代開始，就延續一年推出數字命名款式，隔年推出s代的作法。例如iPhone 4與iPhone 4s、iPhone 5與iPhone 5s等等，這樣的慣例延續到iPhone X與iPhone Xs這兩款手機中。相對以純數字命名的iPhone來說，採用s名稱代表著該款式iPhone對比前一年來說，升級幅度並不大。

那麼目前傳出iPhone 12s（暫定名稱）到底對比iPhone 12有哪些升級呢？第一，據了解蘋果將會使用D-ToF（Direct ToF）技術來取代當前用來實現Face ID的元件，這會讓TrueDepth相機的模組體積相對減少，進一步縮小螢幕「瀏海」的面積。而這據悉就是蘋果今年選用iPhone 12s名稱的原因之一。

第二，蘋果今年有望採用三星提供的LTPO（Low Temperature Polycrystalline Oxide）螢幕，這能讓新機支援更高的螢幕更新率，將讓iPhone 12s得以支援120Hz更新率，並大幅降低功耗（換句話說就是更為省電），並且有機會實現智慧調節螢幕更新率的功能，在1Hz-120Hz之間自動切換。

第三，蘋果iPhone 12s系列預計採用蘋果A15處理器，採用了台積電第二代5nm工藝，預計在性能與功耗表現上更為提升，可進一步改善5G iPhone的續航力表現。

第四，根據知名財經外媒預測，蘋果現在積極研發螢幕下指紋解鎖技術。天風國際分析師郭明錤曾在2019年8月釋出的報告中指出2021年蘋果將會推出同時搭載Face ID與螢幕下指紋技術的機種。而爆料頗準的記者Mark Gurman也有相同看法，也就是支援螢幕下指紋辨識技術的iPhone將會在2021年推出（同時支援Face ID)。

此外，據了解蘋果還預計在今年iPhone 12s中嘗試取消充電孔的設計，讓部分高階機種只支援無線充電。而在2020年推出MagSafe配件系統後，蘋果實現這一項願景也再無難度。只不過若是MagSafe充電功率能夠更為提升，縮短充電時間，預計將會更吸引人。

2020年iPhone新品因為受到疫情影響供應鏈整體佈局的緣故，延後至10月發表。而今年雖然疫情陰霾尚未遠離，不過很有機會回歸常軌在9月份發表新iPhone。2020年蘋果大刀闊斧的在iPhone 12系列中取消搭送有線耳機以及充電器，引起軒然大波。根據《新浪眾測》報導，蘋果今年還會更激進，預計在新機中進一步取消充電線、退卡針以及紙質說明書。也就是說iPhone 12s很可能以裸機方式出售（沒有搭配任何配件）。如此的做法預計又將掀起另一波正反面意見的討論。

（中時 黃慧雯）