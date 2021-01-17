華碩最新ROG Phone 傳季底發表

華碩（2357）旗下全系列ROG電競及輕薄型筆電等新品甫於CES 2021登場，近日最新ROG Phone電競手機就傳出即將發布的消息。依據新釋出的官方預熱宣傳圖，新一代ROG Phone以更高的屏占比現身，在搭配白羊座星象圖下，外界臆測最新ROG Phone最快可望在3月下旬、第二季初時就發表。



華碩核心事業含括ROG電競筆電、螢幕、鍵鼠及ASUS全系列輕薄筆電、投影機等新品，才於日前CES期間端出，部分新品並預計於1月底就上市，現在連新一代的ROG Phone，也在微博官方粉絲團上發布宣傳預告。



除了直指將是續以騰訊合作的ROG Phone外，依其發布的宣傳圖，可明顯看到採用極窄邊框後、進一步放大屏占比外，隱藏式的前鏡頭也可能是新採用的設計方案。最搶眼的，還是以白羊座星象圖的背景，外界因此臆測新的ROG Phone發布時間將大舉提前，比起以往都在下半年才推出新品的時程，大幅提前至少一季，在3月下旬、4月中旬間推出。



去年底高通發布新一代驍龍Snapdragon 888行動處理器5G晶片時，就披露華碩也將是首波的合作品牌商。預期此回華碩手機新品搭載Snapdragon 888將是毫無懸念。



在其它規格部分，從跑分平台、規格申期 及相關科技評測網站上揭露的訊息中，大致歸納出的新一代ROG Phone規格除多將延續ROG Phone 3，並再加以升級。除了再擴大屏占比超過90％以上，內建Android 11的作業系統 、配備雙電池共6,000 mAh，同時具有60W或65W充電功能，配置2+1的主鏡頭、最高64MP畫素，RAM及ROM預計則將延續上一代的低標8GB／128GB起跳。



不過，由於時程與上一代ROG Phone僅相隔半年多，也有部分專業評測者認為，華碩此回先推出的騰訊版ROG Phone新機，改版幅度有限，著重在重點規格上的升級外，其它就不會有太大的設計改變。不過一切仍得等到官方正式發布確切的訊息才能知道。



另一方面，華碩去年下半年在手機事業營運的毛利率從兩位數跌到個位數，共同執行長許先越在先前的法說會中坦言，主要係因受到載板及多款IC元件缺料，還有物流等成本上揚等影響，定價尚無法反映而造成。不過，華碩也透露，將考量以更多新機款、滿足市場需求。