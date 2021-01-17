中華電 2/4法說會受矚目

電信三雄法說會，中華電（2412）將於2月4日率先登場，屆時將公布2021年財測目標、資本支出，由於台灣大（3045）蟬聯八年的每股獲利王寶座在2020年被中華電信超車，然台灣大旗下momo富邦媒的營收及獲利表現2021年展望更加樂觀，2021年中華電、台灣大兩家電信公司的每股獲利王之爭將更加白熱化。



向來是電信業界網路建設及新增用戶目標指標的中華電信，2月4日法說會除了公布2021年財測目標、資本支出，也會針對5G網路建設規畫提出說明。從資本支出來看，中華電信已率先釋出2021年整體資本支出將超過2020年的307億元，至於獲利部份，中華電信2020年重返電信每股獲利王寶座後，2021年展望備受外資法人關注。



台灣大哥大2020年資本支出203.98億元，其中5G網路建設的資本支出138.98億元左右，高居電信三雄5G投資之冠，2021年5G資本支出預估低於2020年。由於旗下富邦媒占台灣大2020年整體營收占比首次過半達51％，同時貢獻台灣大14％營業利益，後疫情時代，momo富邦媒強勢成長，有助於台灣大整體獲利表現，市場對2021年中華電、台灣大的獲利王角力賽高度關注。



遠傳電信2021年資本支出已率先拋出將高於2020年，入股亞太電信之後，雙方策略合作將延伸至5G共頻共網，加上遠傳電信除了在3.5GHz頻段建設5G網路，2021年亦將新增700MHz及2100MHz兩個頻段的5G網路建設，三個頻段的5G基地台預訂在2021年新增不只4,000座，由於遠傳與亞太電信已正式向NCC提出5G共頻共網，遠傳與亞太電2021年展開合作新局，將牽動電信產業生態改變。