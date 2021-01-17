宅經濟延燒 電商業績旺到過年

「宅經濟」風潮延燒整整一年，主打「零接觸」商機的電商業者最受惠。進入2021年，全球新冠肺炎疫情並未如預期般緩解，反而越趨嚴重，台灣近期也爆出本土感染病例。法人預期，在疫情尚未見到曙光之際，網購商機、在家自煮的商機將持續發酵，有望帶動電商平台如網家（8044）、momo富邦媒（8454）、創業家兄弟（8477）、蝦皮購物等業者的營運表現，採買熱潮將一路延伸到農曆新年。

市調機構AppAnnie最新調查報告指出，2020年全年，受到疫情影響，台灣市場中的購物類App使用總時間增肌到42.8億個小時，平均每個月總使用時間來到3.57億分鐘，較2019年增加29.5％，明顯可以看出疫情對於消費者在購物模式上的轉變。

因為此一趨勢，電商業者在2020年也迎來有史以來最強的營運動能，網路家庭（8044）2020年全營收為438.7億元，年成長12.8％，創歷史新高。2020年前三季後淨利2.07億元，較2019年同期成長80％，每股盈餘為1.91元，優於2019年同期1.10元。主要是受惠於消費行為改變，帶動站上採購動能強勁，也讓2020年行動端的新會員以及下載數量較去年同期增加五成。法人預估，網家2021年B2C業務還有再向上成長的空間，全年營收有望上看500億元。

momo富邦媒（8454）2020年第4季合併營收206.7億元，年增30%，2020全年營收672億元，第4季和全年營收同寫歷史新高。法人估，富邦媒2020年前三季每股盈餘9.51元，已逼近2019年全年表現，全年將創歷史新高。

受惠於2021年宅經濟風潮未歇，電商業者持續佈局，富邦媒先前已提前佈局農曆年菜商機，集結超過上百家品牌推《年菜名店大賞》，攜手如老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等業者。今年受疫情影響，許多餐廳積極進軍電商，富邦媒搶先佈局農曆年菜商機，期望透過早鳥優惠，為季業績增添動能。

網路家庭則表示，近期迎來年節禮盒、年終獎金採購及除舊布新等買氣，將持續以滿足消費者全方位購物需求策略布局，樂觀看待2021年消費動能。

本土兩大電商業者近期也積極佈局電商基礎建設，網家投資29億元打造跨境電商的智慧型國際電商運籌園區，日前已獲經濟部核准通過，預期將於2021年底完工、2022年啟用。富邦媒則是規劃在台南建設新物流中心，將有望節省物流轉運時間與成本，加強營運效益。

企業取消尾牙改送禮 帶旺電商買氣

年終將至，來到企業舉辦尾牙、年節贈禮的高峰期。不過今年因為疫情關係，多數企業取消尾牙，轉而把預算換成年終禮品、獎金發贈員工，帶動電商平台禮盒、禮物銷量成長，樂天市場預估，尾牙相關禮品與伴手禮商機，買氣會持續到農曆年前，業績預期將較去年春節成長二成。網路家庭旗下PChome24h則指出，站上實用性高的3C家電、電子票券成為福委採購的高人氣商品，並同步推出「尾牙我做東」檔期，期望藉此衝刺尾牙採購商機。

調查指出，今年台灣有44％的企業因為疫情以及整體考量下而取消尾牙活動，不辦尾牙的企業相較去年增加31.3％，創下八年新高紀錄。而其中有52.8％的公司，會考慮把尾牙預算轉換成年終禮物或是獎金來贈予員工。

樂天市場觀察近期站上買氣指出，尾牙季前夕「尾牙送禮」、「抽獎禮物」等關鍵字，搜尋次數相較去年同期成長了近80％，「3C家電」類別最為熱門，佔整體搜尋量38％位居第一，「餅乾禮盒」及「電子票券」類別分別以22％及20％位居第二、三名。

若從商品類別來看，熱銷商品包含任天堂Switch主機、小米手環、奧地利皇家起司條及凱薩大飯店吃到飽餐券等，整體業績皆大幅成長，樂天市場預估買氣會持續到農曆年前，業績也相較去年春節成長二成。

網家則表示，今年各大企業尾牙多走向微型化，且改採線上抽獎，實用性高的3C家電、電子票券成為福委採購的高人氣商品，帶動全站買氣上揚。網家旗下PChome 24h購物近期也開跑「尾牙我作東」檔期活動，精選3C家電、數位通訊、時尚美妝、生鮮食品等商品推出優惠，搶攻新年前的尾牙商機。

除了尾牙送禮商機以外。創業家兄弟（8477）也觀察到年節伴手禮商機已開始發酵，旗下生活市集平台近期「春節禮盒」熱搜度過去一週大幅飆升1倍，另外像是「新年禮盒」、「伴手禮」等關鍵字皆成為近7日網友熱搜標的。

生活市集也觀察到，年節伴手禮講究節慶味，愈具新年意象的造型或包裝則愈受消費者青睞，例如站上麻將造型的「黃金核桃麻將巧克力禮盒」近一週熱銷近千盒，「迪化街陳家一口烏魚子」近一週銷量較前週成長2.5倍，買氣相當熱絡。

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