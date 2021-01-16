電動車大戰提前開打 連接元件台廠迎春天

在Apple Car加入戰局下，電動車世代宣告提前開打。國內大廠積極搶進電動車市場，讓電動車產業躍居2021年新顯學，台灣不少連接元件廠默默布局超過4至5年，終於迎來春天。

過去10年，資訊科技（IT）產業進入高原平台區，為擺脫紅色供應鏈競爭，NB及PC相關連接器廠積極尋求轉型，不少廠商轉向布局汽車產業，不過，在傳統車用領域台廠能發揮的空間有限，直到電動車新世代萌芽，5G啟動串起的物聯網大趨勢下，在機電、通訊、精密電子具優勢的台廠終於找到絕佳的著力點。

業者表示，車用領域不像消費性產品，汰換快，生命週期短，汽車領域在品質上的要求極度嚴苛，沒有3、5年的時間研發、測試認證是見不到成果，現在能浮出檯面，真正出貨的都是深蹲多年才換來的初步成績，後面還有不小的挑戰。

不過，可以肯定的是，汽車產業進入電動車新世代，的確為台灣電子產業迎來不少新的機會，尤其像特斯拉、蔚來汽車等新創品牌在新技術及創新設計上相對積極。

根據市調機構資料，2021年全球電動車銷量將達355萬輛，較2020年成長69%；長期而言，2030年全球電動車銷量預估將達2200萬輛，較目前的市場規模成長10倍，且未來10年每年平均複合成長率將達27%。

台灣連接元件廠，除了最早攻入特斯拉供應鏈的貿聯-KY外，包括信邦、詮欣、宏致、鴻碩、凡甲等都可望迎來春天，陸續開花結果。

供應特斯拉（Tesla）電源管理線束大廠貿聯-KY，在站穩龍頭廠重要供應商後，傳出有機會打入2家美系新創電動車品牌案子客戶，進一步搶攻豪華電動車及皮卡市場，預計最快上半年陸續貢獻營收。

信邦在電動車產品布局主要用於充電槍、充電樁與插座，在自動駕駛部分，設計LiDAR 模組所需的連接線組，絕緣抗阻、高防水、高速傳輸為主要條件。除了電動汽車外，信邦也成功跨入電動腳踏車領域，提供連接器、線束、電控系統模組之外，甚至直接提供整車組裝生產業務。

詮欣布局車用市場多年，原有影音娛樂相關延伸至乙太網路、ADAS相關連接線、Type C等車聯網傳輸線束，應用在車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，安全監控防疲勞駕駛等，並由Tier 2廠供應商晉升為Tier 1廠供應商，客戶涵蓋特斯拉、賓士、BMW、福斯等歐美各大品牌車廠，今年車用營收預估將成長90%，進入收成期。

鴻碩也逐步跨入車用束線及影音系統訊號線，未來會以電動車充電線及動力線為主，新切入的車載為電動車領域，預計今年搭配越南廠第2季投產，將開始出貨電動車充電線，終端為美系電動車品牌。

宏致車用連接器、線2020年受到疫情影響衰退較多，但新開發的先進駕駛輔助系統（ADAS）、倒車雷達連接器，以及EV充電及電源連接器，預期2021年歐洲客戶補拉貨，將可帶動車用產品在今年見到較高成長。

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