誰會是護國神山2.0？網一語點出3關鍵

護國神山發威！台積電近期股價頻創新高，今（15日）以621元開出，漲5.24％，股價最高一度來到625元，再度刷新歷史，不禁讓外界好奇，台灣還會有第二座護國神山嗎？對此，就有網友點出3關鍵，認為有機會成為「下一個台積電」的重點門檻。

原PO在PTT「Stock板」以「會有下一個台積電嗎？」為題，PO文指出，台積電股票狂飆，有些人嫌貴還未進場，也有人覺得門檻太高，他則認為，有望成為「下一個台積電」的企業需具備「穩健、長久、獲利穩定」3大關鍵特質，並進一步問道「鴻海會是嗎？或是其他半導體公司呢？作為投資十年的標的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「沒有了」、「你知道台積之前有多龜嗎？」、「不可能有了，台積電的技術是超多年累積起來，其他領域已經被大頭佔住，跟台積電佔住先進製程一樣」、「就算你有抓到，你也要抱得住才有用」、「這種趨勢的東西誰也說不準」、「認真說，合一有機會」。

不過也有人分析，台積電現在之所以有如此亮眼的成績，重點在於研發，「或許問有哪間公司願意跟台積電一樣，投入這麼多預算下去做研發搞不好有機會」、「台灣的研發能力，除了台積電只有台積電，其他人沒錢沒遠見也沒政府罩，很難」、「一年研發投資成本兩百億美元以上的公司，你查看看台灣有沒有第二家」、「超級難，要能讓世界非它不可，這百年難得一見的台灣公司，它可是跟人競爭千錘百鍊而來」。

文章來源：PTT/Mastermind02

（ 中時新聞 李珮妘）

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