電信業5G補助 立院闖關添變數

前瞻計畫第三期特別預算編列五年266億元，補助電信公司加速5G建設，其中110～111年度兩年共155億元預算，15日在立法院進行黨團協商會議，多位立委質疑補助金依5G頻譜標金比例分配，為下周二將在立法院臨時會闖關、該筆補助款能否順利過關埋下變數。

為爭取5G預算補助款，NCC事先與五家電信公司協商，要求業者配合五年網路建設計畫縮短為三年「加速加量」建設，NCC主委陳耀祥15日指出，五大電信業公司原本在頻譜競標時提出2～3年內約建置1萬6,000多座基地台，在挹注補助款下，業者同意加速至3萬多座。

不過，NCC提出將依2020年初首波5G競標的標金比例分配補助款，引發電信業不小爭論，15日在立法院黨團協商時，亦面臨多位立委除質疑補助正當性，及部份立委認為標金比例納入分配機制恐涉不公平競爭。

立法委員賴士葆認為，補助電信業者建設5G有退佣之虞，主張刪除這筆預算。立委林奕華認為，NCC未事先在5G競標遊戲規則、說明各業者得標金額將按比例核算補助款，有不公平競爭之虞。國民黨團總召林為洲則提出，加快建設速度給予鼓勵金、凸顯當時NCC的5G競標規則設計有瑕疵。

立委洪孟楷表示，錢要花在刀口上，可預見業者會先拿補助款優先建設都會區人口密集區及商業區，恐犧牲偏鄉及非都會區建設，並認為5G補助款應均衡城鄉發展，要求先凍結該筆預算，等到NCC於三個月後提出5G補助款如何運用時再解凍。

市場分析，行政院前瞻計畫特別預算將在下周立院臨時會闖關，兩個年度155億元「5G基礎公共建設」預算除牽動5年266億元補助款如何分配之外，能否闖關成功，更攸關五家電信公司未來幾年獲利表現，影響業者落實5G加速建設政策的意願。

公平分配 五業者須先達共識

想要順利爭取到五年266億元的5G網路建設補助款，首先得先讓110～111年兩個年度的155億元預算先在立法院闖關成功。不過前提是，五家電信公司在分配機制上要能達成共識。

中華電及遠傳15日都表示，支持按標金比例分配補助款。中華電指出，台灣5G頻譜標金以1,421.91億元，創下全球單一頻寬（10MHz）最高價、總價金第三高紀錄。雖然「羊毛出在羊身上」，但電信業者配合國家加速5G發展，5G資費訂價卻是全球最便宜，又為配合5G加速加量建設，整體投資成本大幅墊高，因此5G建設補助不能單純從表面看這件事。

台灣大建議，應在補助辦法中納入「競爭機制」，不能只依標金比例分派，且可比照4G共構共站經驗，促成業者提前在全國重要交通設施如高鐵、台鐵、公路沿線等場所以「共構共站方式」加速5G建設，使全國民眾都對5G服務有感。

遠傳認為，政府提早釋出5G頻譜並希望在國際上能搶占先機，因而比照先進國家在建設5G網路上給予超前進度之重點補助，台灣的電信業者也確實加速加量建設，使我國5G可用率為全球第七、5G下載速率更為全球第四，這樣的鼓勵確實會達到很好的效果。至於台灣之星表示，支持NCC的政策提案。亞太電信則表示，尊重NCC的規劃。