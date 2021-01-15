樂觀派看台積 8字頭集結

台積電法說驚喜連連，內外資正在台積電目標價上互別苗頭，更驚人的是，樂觀派目標價共識新區間跳過「7」字頭、直接向「8」字頭集結，包括滙豐證券上調推測合理股價到845元、里昂證券升至825元、凱基投顧升至800元，最高則是大陸華興資本的865元。

外資圈在台積電法說會前便接連調升台積電財務預期，目標價節節攀高，聯博投資（BERNSTEIN）日前給出800元合理股價預期，已引起市場一片驚嘆。法說會後，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最早調升股價預期至708元，搭配多家外資機構一舉把目標價拉上800元大關，加深機構法人持股信心，激勵台積電美國存託憑證（ADR）大漲。儘管台積電15日遭逢獲利了結賣壓、漲多回檔，但國際資金回歸買方，是籌碼面利多。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝盛讚，台積電上調中長期營收展望，毛利率擴張與更高的結構性獲利預期，再度讓市場感到驚艷，而且從經營管理階層的信心度來看，推測英特爾委外代工訂單幾乎十拿九穩。

詹家鴻則剖析，根據台積電積極的資本支出計畫來看，推估台積電將在2023年前建置8～10萬片的3奈米製程產能，來滿足蘋果、英特爾、聯發科、超微（AMD）等客戶的需求。凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電2021年資本支出計畫達破紀錄的250～280億美元，預示7、5、3奈米等先進製程成長前景不可小覷。

值得留意的是，陳佳儀對半導體研究時間長且深入，她於台積電法說會前才把股價預期升為680元，會後旋即再升至800元，是大型研究機構中數一數二積極者。

陳佳儀指出，7與5奈米製程2020年第四季已占台積電營收49％比重，其經營管理階層預期3奈米製程將在下半年試產，2022年下半年正式進入量產。

凱基研判，蘋果與英特爾自2022年起，將是台積電3奈米製程兩大主力客戶，其他像是高效能運算（HPC）、智慧機、車用電腦等應用，將充實5奈米的營運動能，同時是台積電資本支出成長來源之一。

法人估算，台積電2021年的每股純益將達22.07元，2022年再大增二成至26.48元，2023年更上看31.22元，挑戰每股賺三個股本的高峰。