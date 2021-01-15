華新科穩軍心：訂單如期進行、正常出貨

被動元件大廠華新科東莞大朗廠火災意外，華新科表示，經過消防調查檢核完成後，15日下午恢復運作，公司接單及所有訂單如期進行並正常出貨。

華新科位於中國東莞大朗鎮的華科電子廠區一棟大樓頂樓，13日發生失火，當日已撲滅。

華新科今天聲明指出，經過消防調查檢核完成後，已於今天下午恢復運作，晶片電阻（Chip-Resister）產線已恢復正常生產，積層陶瓷電容（MLCC）生產及入庫完全未受影響，接單及所有訂單將如期進行並正常出貨。

根據華新科2019年報，東莞華科電子位於中國廣東東莞大朗鎮，2000年7月設立，資本額約1.28億美元，主要生產積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻、感控元件和射頻元件等，2019年東莞華科電子營收新台幣144.93 億元，稅後淨利14.43億元。

市場人士指出，東莞華科電子廠是華新科集團在中國最大廠區，其中MLCC是後端生產線。

觀察目前訂單能見度和稼動率，法人指出，華新科在MLCC和晶片電阻能見度約3個月，平均稼動率在95%左右，目前庫存天數在40天左右。

華新科是全球MLCC和晶片電阻主要供應商之一，2019年晶片電阻出貨量占全球比重約18%，MLCC出貨占比約14%；去年第3季MLCC占華新科整體業績比重約54%，晶片電阻占比約22%，射頻及保護元件占比約17%。

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