被動元件又出事 村田福井廠因大雪停工

被動元件產業再傳天災，日本經濟新聞報導，連日大雪之下，福井村田製作所的宮崎工廠（福井縣越前町）已經停工，台灣廠商表示，該廠是村田在日本境內最大的工廠，若停工太久，將會衝擊被動元件出貨。

被動元件產業命運多舛，先是日本、馬來西亞疫情失控，村田12月已七度公告員工染疫，加上馬來西亞自13日開始，再次實施封城措施，直至26日為止，衝擊被動元件供應的順暢度，交貨已非常不順，但卻無損於村田股價繼續竄高。村田股價14日持續創新高，終場收10,255日圓。

本周華新科大朗廠失火，加上村田福井廠因連日大雪而停工，分布在全球的被動元件廠似乎只剩下韓商三星電機安然無恙，三星電機雖貴為全球第二大MLCC廠，但沒有晶片電阻產能，加上車電的需求也盤據了三星的產能分配，在電動車的被動元件需求較傳統汽車大增五倍之下，被動元件供給緊繃的情況，將會延續。

隨著手機、汽車的需求回升，目前各大被動元件廠稼動率持續拉升中，村田已經逼近100％，國巨的MLCC、晶片電阻稼動率挑戰二年來新高，就連產品檔次比較低的風華高科，也已經進入滿載水位，今年第一季，無論被動元件廠有沒有漲價，應該都有機會交出相對有撐的首季財報。

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