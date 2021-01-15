台積法說曝2驚奇數字 三星要超車更難了

全球晶圓代工龍頭台積電14日公布2020年第四季財報，合併營收為3,615.3億元新台幣，稅後純益約1,427.7億元，每股純益5.51元，去年每股純益為19.98元，大賺近2個股本。此外，台積電開出的資本支出規模、年複成長率等2大數字讓不僅市場跌破眼鏡，讓競爭對手三星電子要追上相當困難。

台積電2021年資本支出規模超乎市場預期的200億美元至220億美元，上調至250億至280億美元，同時超越外界預估明年250億美元，等於是資本支出調高約45~62％。其中，將有80％將用於3奈米、5奈米、7奈米等先進製程，10％用於先進封裝技術，10％用於特殊製程。

魏哲家預估，今年不含記憶體的半導體產業產值預估成長8％，晶圓代工產值估成長10％，台積電先進製程技術維持領導地位，加上5G時代之下，智慧型手機、高效能運算（HPC）、車用電子以及物聯網等應用市場需求龐大，今年美元計價營收有機會達到成長14～16％，預估業績將在2020年至2025年達年複成長10～15％。

相較於其他競爭對手，尤其是三星電子，該公司以垂直整合生產（IDM）模式，雖旗下擁有多項消費性電子產品，包括智慧型手機、平板、智慧手錶以及電視等產品，擁有龐大的晶片需求，自身的IC設計、晶圓代工業務等半導體需求強勁，加上還有替高通生產5G旗艦級處理器S,888晶片、採用三星5奈米製程，以及繪圖晶片大廠NVIDIA最新發表3款RTX30系列GPU、採用三星8奈米製程，三星本身也推出5G旗艦級處理器Exynos2,100、採用三星5奈米製程EUV技術。

雖看似獲得許多大客戶青睞，但搶先在3奈米製程採用全新架構環繞閘極技術（Gate-All-Around，GAA），台積電則是沿用FinFET技術，依靠台積電優異技術與成本，與三星一較高下。

與此同時，三星除晶圓代工領域之外，記憶體也是主要發展動能，加上步向台積電是純晶圓代工廠商，高通、英特爾等大客戶向三星下單，也必定疑慮三星本身產品的競爭關係，相對於台積電將砸下大筆研發與擴產費用，競爭相對不利。

此外，台積電在2019年年報就曾提過，智慧型手機、高效能運算（HPC）、車用電子、物聯網以及雲端業務將成為台積電客戶的重要產能需求，市場上8吋晶圓產能也嚴重不足，預料台積電擴張資本支出，也是要擴充產能。

今年台積電預料量產的5奈米強效版，將繼續讓客戶產品擁有優異效能，以及預計近期將發布的聯發科新一代5G旗艦級處理器，將採用6奈米製程，目前也傳出蘋果研發自駕車找上台積電共同研發，加上先前就拿到電動車大廠特斯拉自研自駕晶片訂單，讓台積電未來營運只有更旺，三星要追上只會更加艱難。

（中時新聞網 呂承哲）