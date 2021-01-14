蔡明介發紅包 全球員工每人10萬元

聯發科2020年全年營收首度突破百億美元，為酬謝員工辛勞，董事長蔡明介宣布，聯發科全球共約1.7萬名員工，每人可獲得獎金10萬元，共將發出超過17億元現金。

聯發科表示，2020年由於產品線廣泛平衡，基本面穩健向上，各產品線全面成長，加上5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，躋身領先群，集團合併營收突破百億美元大關。

為感謝員工，聯發科技及所屬子公司，包含立錡、絡達、創發、聚星、芯發等五家獨立營運子公司旗下的正職員工，每人將可獲得激勵獎金10萬元，預計全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約1萬7千人獲得這份大紅包，總獎金逾17億元。

蔡明介說，2020年是特別的一年，動盪變化極大，但也看到聯發科技集團發揮韌性，藉著過去累積的實力掌握機會。在集團所有成員努力下，穩把穩打繳出漂亮的成績單。集團總營收在去年12月7日，正式突破100億美元，這是一個重要的里程碑，更是屬於大家的榮耀。

蔡明介表示，23年前創立聯發科技至今，集團公司持續成長茁壯；一路走來面臨大小挑戰，能與公司的優秀主管和同仁一起努力，克服困難，是他個人最感欣慰的事。為感謝大家的付出與努力貢獻，宣布發放激勵獎金，期許同仁一起持續攜手面對未來的挑戰。

聯發科2020年全年合併營收達3,221.46億元，創下歷史新高，相較2019年成長30.8％，雖然聯發科並未釋出折合美元的合併營收，不過根據研調機構IC Insights先前釋出報告，聯發科全年合併營收具備107億美元左右水準，順利達成公司先前設定的突破百億美元關卡。

此外，聯發科全力衝刺5G市場，預定1月20日發表新一代天璣系列5G手機晶片。法人指出，聯發科新一代產品將採用台積電6奈米製程打造，且在第一季開始量產出貨，可望成為聯發科衝刺2021年5G市場的新主力產品線，整體來看，聯發科全年5G手機晶片將挑戰出貨突破1億套水準。