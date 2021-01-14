超狂護國神山 寫下5個傳奇

晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會，寫下「五個歷史新高紀錄」，包括2020年第四季獲利創下新高、2020年獲利賺近二個股本改寫新高、2021年第一季美元營收估續創歷史新高、2021年美元營收估年增15％再創新高、2021年資本支出衝上250～280億美元創下歷史新高。



台積電看好未來幾年先進製程的強勁需求，大舉提高2021年資本支出至250～280億美元之間，與2020年相較成長45.0～62.4％，支出的八成將應用在7奈米、5奈米、3奈米等先進製程。總裁魏哲家說，高資本支出主要是看好未來幾年包括5G及HPC的大趨勢（mega trend）將帶動先進製程強勁需求。法人則認為，資本支出大幅提升，應該包括了替未來承接英特爾處理器晶圓代工訂單預做準備。



台積電2020年第四季合併營收季增1.4％達3615.33億元，與2019年第四季同期相較成長14.0％並創下新高，毛利率達54.0％，營業利益率43.5％，雙率表現優於財測，歸屬母公司稅後淨利季增4.0％達1427.66億元，續創季度獲利歷史新高，較2019年同期成長23.0％，稀釋後每股淨利5.51元。



台積電2020年合併營收13392.55億元，與2019年相較成長25.2％，平均毛利率年增7.1個百分點達53.1％，營業利益率年增7.5個百分點達42.3％，歸屬母公司稅後淨利5178.85億元，與2019年相較成長50.0％，稀釋後每股淨利19.97元，年度獲利接近二個股本，改寫年度獲利歷史新高。



魏哲家表示，台積電2020年第四季的營收受惠於5G智慧型手機的推出，和高效能運算（HPC）相關應用，帶動5奈米製程的強勁需求。台積電預期2021年第一季HPC運算相關應用及汽車晶片需求回升，加上智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩，支持台積電業績成長。



台積電預估，2021年第一季美元營收介於127～130億美元之間，較2020年第四季成長0.2～2.6％並續創歷史新高。以新台幣兌美元匯率27.95元計算，第一季新台幣營收介於3549.65～3633.50億元之間，與上季相較約略持平。



台積電也估計，2021年全年美元營收將較2020年成長15％，再創年度營收新高紀錄。魏哲家表示，主要成長動能來自台積電先進製程持續領先，以及包括智慧型手機、高效能運算、車用電子、物聯網等四大平台都會維持成長。