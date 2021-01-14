華新科轉單效應灌爆 旺詮宣布暫停接單

受華新科 （2492）大朗廠火災影響，大量轉單湧入，晶片電阻大廠旺詮在業務主管的指示之下，宣布暫停接單，客戶已陸續知悉，恢復接單日期未定。

根據旺詮的暫停接單通知，因近日接單數量消較平均值暴增兩倍以上，另外公司整體未交訂單已達四個月以上，為了提供客戶更好的服務，自即日起（2021年1月14日）暫停大中華區代理商厚膜電阻接單，恢復接單日期待定。

晶片電阻天災人禍不斷，華新科大朗廠火災之後，今日華新科陸續與客戶解釋，認了對電阻產能影響達10％，不過有客戶判斷，影響的幅度將高達15％，由於電阻可以求援的對象不多，旺詮在訂單出貨比爆增、從厚聲及華科轉來的訂單湧入之下，已經無力負荷，今早已暫停接單。

旺詮為全球第三大晶片電阻廠，產能分布在東莞及馬來西亞，目前月產能約360億顆，在非中國的產能比重中，高居國內廠商第一。

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