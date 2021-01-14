7天後等開獎 台積電700億大肥單快到手

台積電股價13日終場收在605元歷史天價，邁向新里程碑。市場上關注台積電今天盤後法說，聚焦英特爾何時能確定委外代工訂單給台積電，美系外資最新研究報告指出，英特爾1月下旬將宣布擴大與台積電合作，看好台積電能接到25億美元（約台幣700億）大肥單。

英特爾去年7月坦承晶片製造技術陷入困境，7奈米良率卡關延後量產計畫，且不排除發包給其他廠商。外媒日前報導，英特爾委外代工晶片可能由台積電和三星分食，不過花旗分析師Christopher Danely發布最新報告分析，台積電先進製程技術和良率優於三星，可望搶下英特爾大單。

Danely說，英特爾將於21日財報會議宣布與台積電擴大雙方的合作關係，以解決下一代晶片製程問題。

他表示，雖然英特爾領先超微（AMD）的優勢可能縮小，目前不少競爭對手都給相同晶片業者代工，而晶片廠仍可利用自身的設計來取得競爭優勢，例如高通贏過聯發科，輝達（Nvidia）比超微（AMD）更出色。

Danely推估，英特爾首波晶片將有多數外包給台積電，屆時英特爾毛利率可能下滑10個百分點，每股盈餘下修25個百分點；反觀台積電可能接到英特爾20億美元委外訂單，對營收貢獻增加5.6 億美元。如果英特爾把部分低階Atom處理器交由台積電生產，對台積電營收可望大增25億美元。

（中時新聞網 吳美觀）

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