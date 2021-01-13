疑內稽內控疏失 光磊證實證交所專案調查

媒體報導，光磊遭證券交易所專案調查，不排除需要重編財報。光磊發重訊證實，不過強調年度財報結算數字沒有錯誤，目前尚未收到主管機關處分，新聞報導純屬猜測。

媒體報導光磊內稽、內控疑似爆發疏失，證券交易所啟動專案調查。雖然，事後發現財報結算沒錯誤，但不排除需要更正、重編季報的可能性。

媒體更指出，日亞化學台灣區總經理戴圳家進入光磊擔任副董事長後，發現光磊被客戶綑綁牽制的HUB倉業務模式及銷貨返還的業務習慣。戴圳家要求業務人員重新檢視交易合約，祭出不取消HUB倉業務模式就斷貨的強勢手段，引起客戶反彈。

對此，光磊發布重大訊息做出2點澄清，首先，確實接獲證交所來函，光磊隨後查核財報認列內容，經查發現，年度結算數字並無差池；不過，因業務與財務聯繫時間問題，導致認列時間有差異，也就是收入認列在不同月份的差異情況。

針對認列時間點差異，光磊內稽單位比對並委請會計師、律師提供專業意見後，已回覆證交所，尚未接獲主管機關處分，新聞報導內容屬猜測。

光磊說，之後如果因應主管機關要求，而有認列時間的異動，也將依法公告。

至於戴圳家進入光磊改革衍生爭議疑雲，光磊強調，是因應組織及業務等改革措施而取消的業務型態，光磊與往來客戶研議討論而多數獲得共識。新聞報導內容與事實不盡相符。