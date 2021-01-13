台積電重磅法說 散戶要知道的5件事

全球晶圓代工龍頭台積電在明（14）日法說會前夕登高一呼突破600元大關，收盤更站上歷史新高605元、收漲2.37％，市值站上15.69兆元，超越波克夏成為全球第九大公司，此外，外資回補台股力道也相當強勁，三大法人買超台股205.24億元，外資及陸資買超總計155.47億元。面對2021年發展，外資認為法說會重點將聚焦在五大重點。

台積電本月8日公告去年12月合併營收為1,173.65億元，較前月減少6％，年增13.6％，根據公布數據顯示，去年第四季營收為3,615.33億元，創歷史新高紀錄，並落在財測營收目標3,565~3,651億元的偏高標，季增1.43％。

台積電全年營收約為1兆3,392億5,500萬元，同樣刷新紀錄，年增25.2％。面對新冠疫情衝擊，以及被迫暫停與華為業務往來等利空因素，台積電反而越挫越勇，主要是遠端需求帶動晶片需求，以及受惠5G時代來臨，在高效能運算（HPC）、AI等應用市場上需求強勁，預料台積電營運動能只會更旺。

摩根士丹利近期也整理出五大重點，包括台積電產能滿載情況將持續到何時，晶圓報價策略是否改變，公司長期目標與資本支出是否上調，與三星先進製程之爭的3奈米、2奈米製程技術研發，以及赴美國亞利桑那州設廠的情況與時程。

市場預期，台積電研發與設廠有望推升今年資本支出創新高，去年預估達170億美元，相關建廠與生產設備等供應鏈廠商有望受惠。法人認為，台積電將加速進行3奈米、2奈米製程研發與生產產能建置，預估台積電今年資本支出將上看200～220億美元，有望再創歷史新高。（中時新聞網 呂承哲）

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