台灣大手機爆資安疑慮 NCC限2個月內召回

台灣大哥大自有品牌AMAZING A32手機日前爆出資安疑慮。NCC表示，要求台灣大與力平國際擬定召回計畫，要台灣大訂出賠償標準，盡全力在2個月內召回手機，每週定期回報進度。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第946次委員會議。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，經統計該款手機使用中、尚未售出者，共9萬多支，其中台灣大哥大用戶仍使用該款手機約7,600人，其他業者有1,000多人，希望通知用戶比例可達8成，召回比例原本討論希望8成，但後來希望台灣大儘量召回。

翁柏宗表示，依據消費者保護法第36條規定及電信管理法第66條，要求台灣大哥大與力平國際應提出具體可行的召回計畫，在2個月內積極完成召回作業，並每週回報執行成果。

翁柏宗表示，站在維護消費者權益立場，消費者使用態樣多元，NCC有收到10件申訴案，消費者除了手機本身的經濟損失，有些消費者變成詐騙案受害者，被警察局、地檢署傳喚，產生車馬費、上班請假等費用損失，要求台灣大訂立賠償標準。

翁柏宗表示，希望台灣大可以透過多元管道盡全力召回，除了台灣大在官網設置專區說明外，也要求對外揭露有關資訊，像是透過簡訊及媒體刊登資訊，讓持有該款手機者可以到台灣大門市要求處理。

NCC表示，已針對近3年內行動業者自有廠牌及其他大陸廠牌銷售的手機共5款辦理檢測作業，在完成檢測作業後，連同2020年度辦理銷售量較高的10款不同廠牌智慧型手機內建軟體資安抽測結果一起發布。

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