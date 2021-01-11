去年營收衝破3,000億 聯發科逆勢登頂

聯發科（2454）去年第四季淡季不淡，營收接近財測高標，也帶動聯發科2020年全年營收為3,221.46億元，首度突破3,000億元大關，改寫歷史新高，年成長逾3成，2020年聯發科在全球遭受疫情衝擊下，營運逆勢突圍，交出亮眼成績單。

聯發科2020年12月營收324.29億元、月減少3.31％、年成長46.81％；累計去年第四季營收達964.06億元，接近單季營收財測單季營收約895～973億元的高標位置，相較去年第三季小幅衰退約0.9％，年成長47％；累計聯發科2020年全年營收為3,221.46億元，年成長30.84％，聯發科全年營收順利晉身為百萬美金規模的一線半導體公司行列。

聯發科2020年開始出貨5G產品，也身身全球5G前段班，帶動營運水漲船高，儘管因疫情衝擊全球產業，聯發科營收卻是逆勢成長，搖身一變成為百萬美金營收規模的一線半導體公司，和高通、博通等看齊，股價表現也是不讓鬚眉，從2020年初的443.5元一路漲到近期新高851元。

展望2021年，全球5G智慧型手機市場預計將大規模成長，聯發科除5G行動晶片持續加大出貨下，非手機產品WiFi 6、物聯網、PMIC（行動電源IC）、ASIC（客製化晶片）以及電視晶片等領域等也均維持穩定成長力道，預計2021年營運依舊不看淡，將持續位於成長軌道上。（時報資訊 王逸芯）

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