跳電事件 對聯電財務與業務無重大影響

晶圓專工廠聯電在竹科的力行廠區9日下午發生內部跳電事件，廠方啟動緊急發電機因應，聯電廠區內機台10日已陸續復工，雖然對聯電8吋晶圓生產有些微影響，但對聯電財務與業務沒有重大影響。由於8吋晶圓代工產能嚴重吃緊，業界預期在客戶預期產能恐更吃緊情況下，第二季或第三季可望再度漲價。



聯電竹科力行廠區9日發生內部跳電事件，廠方啟動緊急發電機因應，但疑因緊急發電機啟動瞬間有巨響，後又因柴油發電機冒出煙霧，讓民眾誤以為發生爆炸意外，虛驚一場。相關損失聯電仍在估算中，初估對財務及業務影響不大。



根據台電新竹區營業處報告，1月9日下午發生13時33分在竹科園區發生壓降，壓降時間同發生時間的周數5.9週波、壓降率91.2，第一時間並無停電，不過整個竹科園區因為供電壓降受影響業者，除了聯電外，包括台積電、力晶、旺宏、頎邦、矽品、南茂等均有受壓降影響，但對營運沒有造成影響。



聯電竹科力行廠區如今已復工，預期受到的影響十分有限。不過，半導體產能供不應求，竹科供電壓降對晶圓代工的產能影響不大，但客戶端對於產能吃緊的預期心理會被放大，所以，聯電在第一季調漲8吋及12吋晶圓代工價格後，業界預估將在第二季或第三季再度調漲8吋晶圓代工價格。



聯電2020年合併營收達1768.21億元，與2019年相較成長19.3％，續創年度營收歷史新高。



聯電2021年第一季8吋廠及12吋廠接單全線滿載，日本廠受惠於CMOS影像感測器訂單湧現，利用率大幅提升，加上漲價效益帶動，法人預估聯電第一季合併營收有機會優於去年第四季，將續創季度營收歷史新高。