鈊象2020全年賺近6個股本 創新高

遊戲龍頭鈊象（3293）2020年12月自結損益，單月稅前每股盈餘5.3元，2020年全年每股稅前盈餘為57.68元，賺將近6個股本，大幅超越2019年的28.08元，寫下歷年獲利新高表現。展望今年第一季，法人表示，在鈊象旗下6大網路遊戲穩健營運、遊戲傳統旺季來臨，加上又有寒假以及農曆春節行情，將帶動鈊象第一季整體營運表現。

鈊象12月營收達8.11億元，較去年同期增41.25％，為單月首度突破8億元大關，創歷史新高。2020全年營收84.25億元，較2019年大增59.2％，全年營運表現也寫下歷史新高。鈊象表示，2020年營收增加50％以上，主要是因旗下網路遊戲營收較2019年同期成長所致。

12月單月營業淨利4.23億元，稅前淨利3.72億元，單月稅前EPS5.3元，較11月單月5.44元微幅衰退，累計全年稅前盈餘57.68元，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為91％及9％。

研究調查機構App Annie指出，台灣2020年的應用程式市場當中，超過六成的應用類別收入年比呈現正成長，其中成長幅度最大的包括體育（遊戲）、紙牌跟博弈類遊戲以及財務類App。法人則表示，第一季進入遊戲股旺季，在寒假、農曆春節等紅包行情帶動下，遊戲股營運將有望維持高檔。

目前鈊象以旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》為營運主要動能。除此之外，2020年鈊象拓展美國線上博弈遊戲授權，也有不少貢獻，且屬於長期營收來源。授權遊戲有老虎機、魚機、賓果為主，在全球新冠肺炎疫情死灰復燃，實體的賭場與遊樂場所紛恐仍受到衝擊，多數實體賭場玩家「被迫」轉至線上博弈遊戲，帶旺線上休閒博弈遊戲升溫。

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