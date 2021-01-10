智冠3動能 衝刺今年營運

遊戲大廠智冠（5478）公布2020年12月營運表現，12月營收5.93億元，月增3％、年增24％。以2021年來看，智冠將有三大營運動能，包括IP授權、MyCard業務以及旗下子公司中華網龍（3083）兩款新手遊推出。

其中IP授權部分，智冠授權IP給紫龍遊戲開發的新手遊《天地劫：幽城再臨》將於明年3月11日正式在中國大陸推出，預期屆時智冠將可抽5％的權利金收入。目前《天地劫》在中國大陸TAPTAP上受到玩家好評，關注人數達40多萬，評分為9.2，遊戲正式推出後表現可期。

智冠表示，去年在點數經銷服務穩健成長，加上子公司遊戲新幹線兩款遊戲新作上市熱銷，以及數位廣告、金融科技事業群市場規模持續擴增的挹注下，2020年自結營收72.64億元，年增27％。

而2021年MyCard業務也將朝東南亞市場發展，網龍則計畫下半年推出《天子傳奇M》、《尋秦記M》兩款手機遊戲，其中《尋秦記M》的美術部分將與智冠旗下智樂堂合作，在研發新遊戲的期間，也將同步推出舊遊戲的改版，期望讓公司維持損益兩平。

展望近期營運，智冠旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的手機遊戲《三國群英傳M》為迎接上市週年，將於1月28日參加台北電玩展，屆時將推出多項回饋活動以及全新版本內容，有望刺激玩家消費力道。此外，智冠集團《MCL》賽事團隊也將與台北市電腦公會合作《TGS電競星光大道》電玩展系列賽事直播。

金融科技部分，智冠則表示，子公司藍新集團線上代收付業務穩健成長，2021年持續強化線下通路布局，推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付合作據點及《ezPay簡單付》電子錢包使用通路。

智冠2020年前三季獲利站上十年新高，累計每股盈餘6.11元，法人預期，第四季仍可望維持獲利腳步，全年獲利也將達10年來最高。

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