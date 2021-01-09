台積電14日法說吸睛 CES題材炒熱台股

晶圓代工廠龍頭台積電將於14日舉行法人說明會，台股本週指數強彈731點、為21年來單週次高，提前反映台積電法說行情，短線需留意利多出盡，也可關注CES展概念股進行布局。

在半導體等權值股帶動下，台股加權指數8日再攀高峰，收盤價來到最高點15463.95點，終場大漲249.95點，漲幅1.64%，成交量達新台幣3960億元；台積電同步大漲15元、來到580元，漲幅2.65%，續創歷史新天價。

自台股1月4日開紅盤以來，外資持續回補買超台積電，股價自去年封關的530元一路飆高至580元，大漲50元，漲幅達9.43%，下週有望挑戰600元。

新光投信董事長劉坤錫表示，外資回補是推升台積電股價頻創新高的主要動能，台積電在全球晶圓代工龍頭地位穩固，基本面強勁，是吸引外資不斷搶進回補的最重要因素。

外資法人分析，晶圓代工產業供不應求情況持續到今年，台積電整體產能利用率維持高檔，動能除了來自成熟製程之外，主要客戶包括蘋果、聯發科、超微（AMD）也貢獻先進製程營收。

另外，2021年美國消費性電子展（CES）將於1月11日至14日舉行，匯集超過1800家參展廠商，成為全球科技業風向球。今年CES展首次以數位方式呈現主題演講，讓世界各地參與者都能透過網路即時觀看。

超微總裁暨執行長蘇姿丰將在CES主題演講中闡述超微在研究、教育、工作、娛樂和遊戲領域的展望，包括全新高效能運算和繪圖解決方案。繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）則有望公布電競和自駕車的技術進展，炒熱板卡廠話題。

法人表示，今年CES展5大概念股包括面板、Mini LED（次毫米發光二極體）、第5代行動通訊（5G）、筆記型電腦、自駕車，將成為市場焦點。

國泰證期指出，在科技榮景帶動下，加上進入東、西方節慶消費旺季，產業在半導體進階產能陸續開出，台股短線若未持續回檔跌破10日線，仍是多方掌控的走勢。