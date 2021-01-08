九豪年營收重返成長 2021年拚轉盈

晶片電阻上游陶瓷基板廠九豪（6127）公告12月業績，無懼於季底盤點效應，單月營收達8,104萬元，僅月減1.24％，年增14.07％，累計去年第四季營收達2.43億元，創下2018年第四季以來新高紀錄，年度營收也在睽違二年之後，重返成長。



九豪為氧化鋁基板廠商，下游客戶涵蓋所有電阻大廠，光國巨、華新科就占了營收超過40％，厚聲、大毅也是客戶群之一，加上應用於電動車熱交換器的曾韌氧化鋯基板（ZTA）擴大出貨量，九豪去年第四季及2020年營收表現亮麗。



無懼於季底盤點效應，九豪公告的12月業績僅月減1.24％，擺脫過去兩年月營收均大減20％窘境，年增率達14.07％，累計九豪去年第四季營收2.43億元，寫下2018年第四季以來新高紀錄，季增13.08％、年增2.11％，累計九豪2020年營收8.71億元，年增19.89％，睽違二年，年營收重返成長軌道。



九豪去年度虧損可望收斂，今年被動元件產業景氣復甦，又有新材料打進電動車熱交換器供應鏈，2021年營運有機會挑戰轉盈。



被動元件族群今日由龍頭大廠國巨（2327）領軍大漲，九豪股價位階相對較低，終場大拉尾盤，以漲停板價位亮麗收市，收盤價26.65元。

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