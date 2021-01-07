淡季到 大立光鬆口接中階機

大客戶華為訂單缺口難補，大立光高階產品出貨受阻，2020年第四季毛利率直下64.44％，創下2019年第二季以來的新低，緊接著又將面臨首季淡季來報到的考驗。大立光執行長林恩平直言，拉貨動能將一路走跌到2月，至於3月展望，現還看不到。為補量，林恩平甚至鬆口，「中階手機只要價格合理，也不排斥接」。

大立光去年命運多舛，面臨多重利空考驗，雖然去年第四季有蘋果新機持，單季EPS以51.83元拿下去年新高，但相較於前年同期的60.33元，仍有不小差距，連帶拖累2020年EPS僅來到182.86元，表現不若2019年的210.7元，僅拿到歷史第三高，不過，匯損倒是有意外之喜，第四季單季匯損金額僅1.6億元、每股獲利影響縮減為1.19元，遠低於市場預期。

大立光指出，因產品組合劣化，再加上匯損1.6億元影響，拖累2020年第四季毛利率表現。

經結算大立光2020年第四季毛利率僅64.44％，低於2020年第三季的65.5％，也低於2019年同期的71.05％，一舉創下2019年第二季以來的新低，另2020年平均毛利率也跟進下修至66.98％，低於2019年的69.01％，為2016年以來的新低。

大立光指出，就產品組合言之，2020年第四季的出貨，一千萬畫素占六至七成，800萬畫素不到一成，2000萬畫素以上占一至二成，其他占一至二成。2020年全年出貨，一千萬畫素以上占五至六成，800萬畫素占一至二成，二千萬畫素以上產品占二至三成，其他占一至二成。

布局新年度，林恩平表示，高階鏡頭的開案量確實不少，至於新產品也一直在研發中，其中8P鏡頭在2020年就已量產，「9P也已做了半年多，只是客戶還不太滿意」，至於客戶不滿意的點，據林恩平透露是因為「design value還不夠」。

至於其他市場的布局，大立光指出，大立光VCM已做了5到6年，只是量沒有放得很大，如果光學廠鏡片及VCM兩個製程都會做，就可以將鏡頭做得比較小，這麼一來模組廠就不用對焦，連帶的生產程序也比較短，對模組廠來說相對有利，至於未來鏡片會否與VCM一起組？或是VCM會否納入新廠的產線規畫中？林恩平咸認，「最終還是要看客戶需求」，不過因新產能最快要等到2023年才會開出，會否導入？2022年才會見真章。

法說失靈 大立光今3千元保衛戰

台股2021年開春首場重頭戲－大立光法說會落幕，受產品組合轉差影響，其2020年第四季毛利率、營業利益率、每股純益均未及市場預期，長期研究下游硬體族群的資深外資分析師指出，股王股價不免因財報利空承壓，周五將回測三千點大關支撐，亦不排除回測波段低點2945元。

法說會後，凱基投顧調降大立光目標價由3,065元調降至2,900元，成為首家正式下修大立光目標價破3,000元的法人，摩根大通仍然維持中立的評等，維持3,300元目標價。

大立光2020年第四季毛利率64.4％、營業利益率54.8％，都較第三季衰退，且不及市場預期的65～67％與59.3％，單季每股純益51.8元，同樣遜於市場預期的55.9元。法說會後，市場保守意見圍繞在大立光毛利率下挫狀況。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫對大立光轉趨保守，已有一段時間，他說明，投資人相當青睞大立光營收來自各智慧機品牌大廠的特性，但隨華著為禁令發生後，拖累了鏡頭規格升級速度，壓縮了大立光憑藉技術領先優勢所獲得的好處。

考量營運動能放緩、且未來幾季可能無法迅速復甦，楊維倫研判，大立光毛利率將由2020年的67％左右，降至2021年的64.8％，同時，過往幾年接近七成毛利率的情況重演不易，市場得要接受股王毛利率介於64～66％間的新常態。

不過，樂觀派外資則把大立光營運復甦寄託在營收年增轉正之上。外資分析師判斷，第二季起，大立光將開始享有2020年同期基期較低的好處，屆時營收年增率開始轉正，第三季開始有蘋果新iPhone鏡頭與音圈馬達（VCM）挹注，營收年增幅度可望更佳。大和資本科技產業分析師黃奎毓即認為，待下半年需求回溫，大立光的營運表現將會轉佳。

分析師補充，機構法人現在或許不會將大立光視為買進選項，但基於營收年增動能最快第二季後便有望好轉的預期，接著可能不再像先前那般猛烈拋售持股，股價將以時間換取回升空間。