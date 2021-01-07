毛利衰退！大立光去年EPS 182.86元

大立光(3008)公布2020年第4季季報及2020年全年財報，2020年第4季合併毛利率為64.44%，季減1.24個百分點，為2019年第1季以來單季新低，單季稅後盈餘為69.52億元，季增18.48%，為2020年單季新高，單季每股盈餘為51.83元，累計2020年每股盈餘為182.86元。

儘管蘋果iPhone新機銷售不錯，但某大客戶砍單，且半導體等零組件缺料，讓大立光2020年第4季旺季還是不太旺，第4季合併營收為152.92億元，季增3.42%，年減16.7%，營業毛利為98.54億元，季增1.47%，年減24.52%，單季合併毛利率為64.44%，季減1.24個百分點，年減6.68個百分點，為2019年第1季以來單季新低。

營業淨利為83.88億元，季增0.9%，年減27.29%，營業淨利率為54.85%，季減1.35個百分點，年減7.99個百分點，稅前盈餘為85.61億元，季增8.21%，稅後盈餘為69.52億元，季增18.48%，為2020年單季新高，單季每股盈餘為51.83元。

累計2020年合併559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅前盈餘為316.88億元，年減13%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元。

若以產品組合來看，2020年第4季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占60%到70%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占10%到20%；就2020年來看，20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收20%到30%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占10%到20%，其他產品約占10%到20%。

（時報資訊 張漢綺）