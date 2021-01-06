村田再傳染疫 台MLCC廠轉單效應聚焦

日本電子零組件大廠村田製作所（Murata）福井廠區和富山廠區各有1名員工再確診感染新冠肺炎。市場人士指出，村田是全球被動元件MLCC大廠，對國巨和華新科等台廠影響與效應待觀察。

村田5日公告位於福井縣越前市的福井村田製作所以及位於富山縣富山市的富山村田製作所，各有1名員工確診感染2,019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）。村田指出經保健所確認，公司內部並無密切接觸者。為預防感染擴大，員工所在區域及其利用過的設施已經全部消毒處理。

村田指出，公司及旗下各子公司，會以當地居民、客戶、合作夥伴、全體員工的健康和安全為最優先，根據日本政府的方針和行動指導，持續採取預防感染、預防擴大的措施。

村田製作所是全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）大廠，集團先前不同廠區已有員工確診新冠肺炎，例如去年12月和11月在日本部分廠區有員工確診，福井廠區是日本國內重要的MLCC生產基地。

市場人士指出，村田製作所富山廠區主要是生產壓電製品，壓電製品占2,019會計年度業績占比約8.2％。不過村田製作所是全球重要被動元件MLCC大廠，屢傳員工確診影響廠區產線運作，對台灣包括國巨和華新科等MLCC大廠效應待觀察。

彭博（Bloomberg）今天報導，村田製作所社長中島規巨表示，蘋果（Apple）等全球智慧型手機大廠需求暢旺，MLCC產品供需緊繃，預期供需緊繃狀況仍將延續到2月中國農曆春節時，尤其是5G智慧型手機用小型、大容量MLCC需求強勁，目前工廠稼動率接近100％。

展望今年全球MLCC市況，法人指出5G時代智慧型手機、車用電子、智慧居家及物聯網設備需求增溫帶動MLCC需求，預計今年全球MLCC市場規模可年成長10％，逼近145億美元。其中，智慧型手機、通訊設備、車用領域占比合計接近6成。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所、韓國三星電機（SEMCO）、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。其中國巨穩居全球第3大MLCC供應商，加上合併基美（KEMET），新國巨集團去年底MLCC月產能達800億顆，預估高雄大發三廠將於2022年10月量產，屆時國巨集團MLCC總月產能將可達1,000億顆。