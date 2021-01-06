富采投控市值飆！掛牌首日跳空漲停開出

富采投控（3714）上市首日，氣勢如虹，在晶電對mini LED前景釋出樂觀看法，預期2021年好的藍光LED產能將供不應求之下，富采以跳空漲停開出，2.7萬張買單高掛。

富采6日以每股82.8元掛牌，晶電、隆達今日同步下市，開盤直接以跳空漲停板開出，漲停價91元，成LED族群罕見的高價股，以富采股本68.6億元計算，富采掛牌第一天，市值突破600億元，達624.26億元，有利於吸引外資法人建立持股。

儘管晶電提列大筆資產減損，公司高層對景氣卻罕見釋出樂觀看法，晶電總經理范進雍日前表示，晶電今年過年生產線不會停，加班的情況和2009年TV背光從冷陰極管（CCFL）轉向LED背光相似，mini LED目前以國際大廠為推動主力，主要扮演市場風向球，他預期第二季至第三季開案量將大增，導入mini LED的二階系統廠將是mini LED放量的要角。

范進雍認為，專利的干擾對系統廠造成極大的成本，mini LED是將非常多的晶粒放在一個系統上，隨著各路系統廠商導入，他認為，在整體藍光LED供過於求的環境中，「好的產能將供不應求」，這也是晶電、隆達轉向高品質產能、減緩價格競爭的主要目標。

范進雍也表示，由於歐美疫情嚴峻，LED供應鏈有轉移到亞洲的情況，去年7月之前景氣慘淡，但是積壓的訂單從下半年開始爆發，9月開始，晶電藍光稼動率從70％往上拉升，目前平均稼動率達80％以上，四元LED、感測元件、植物照明則是產能滿載。

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