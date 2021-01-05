2021全球半導體TOP5 台灣1王牌入選！

全球半導體產業成熱門主流，美媒最近列出2021年最好的5支半導體產業類股，包含輝達（Nvidia）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、亞德諾半導體（Analog Devices）、安霸（Ambarella）及台積電（TSM）在內，認為這幾家公司，在數據中心、智慧工廠、汽車，以及電信業者正進行的數位化轉型過程中，有著重要的參與，值得肯定。

美國《TheStreet》報導，輝達在資料中心AI處理領域有所斬獲，業績亮眼，在截至2020年10月25日的2020年Q3業績部分，公司營收47.3億美元，年增57%；稀釋後每股盈餘為2.12美元，年增46%；而在資料中心部分，營收達到19億美元，季增8%，年增162%。

報導指出，恩智浦半導體、亞德諾半導體及安霸，則可望在更智慧的汽車製造和進入到下代車輛的過渡期中，取得優勢。恩智浦半導體生產混合訊號積體電路，在車用電腦網絡上有著重要作用。亞德諾半導體的產品，則是在轉換、調節、處理物理現象時發揮作用，例如將溫度、壓力、聲音、光、速度及運動等，轉換為電信號，以用於各種電子設備。

至於安霸過去以GoPro的影像處理技術聞名，影像晶片是該公司強項，近年則持續在自駕系統上有所研發，因此，報導也認為，在新的亞洲客戶出現和大型垂直業務的發展下，該公司前景看好。

值得一提的是，台灣的台積電則是全球最大的半導體代工廠，業績穩健，2020年Q3營收為121億美元，年增29%，毛利率53%，每股盈餘也達0.9美元。而隨著晶片市場生態轉變，越來越多科技巨頭發展自研晶片，蘋果公司最新發表的筆電，內部處理器就是台積電獨家代工，台積電業績也可望隨著持續增長。

(中時新聞網 葉明芳)