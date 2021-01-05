華新科日本子公司 收購雙信電機4成股權

被動元件大廠華新科5日公告，旗下日本子公司釜屋電機公開收購雙信電機株式會社（Soshin）普通股股份，到4日已屆滿且條件成就，收購總金額28.77億日圓（約合新台幣7.81億元），收購持股比例約40.1%。

釜屋電機公開收購期間從去年12月1日到今年1月4日止，預定最低收購556萬股，最高收購781萬5600股。此次公開收購全數以現金為對價，收購價格每股460日圓。

華新科指出，期間釜屋電機公開收購日本礙子株式會社（NGK Insulators,Ltd.）持有雙信電機35.64%的股份約556萬股，以及其他參與應賣股東持股約69萬4800股、比例4.45%，合計收購股數625萬4800股，比例約40.1%，達到最低收購數量，公開收購條件成就，收購總金額28.77億日圓（約合新台幣7.81億元）。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

華新科表示，公開收購資金來源以釜屋電機自有資金及銀行借款為主，收購完成後，維持雙信電機普通股在日本東京證券交易所上市，尊重雙信電機的業務營運和員工的前提下，深化2家公司合作。

雙信電機是日本東京證券交易所市場一部上市公司，成立於1938年，主要業務包括電力電子及資訊和資訊通訊產品的研發、製造與銷售。主要產品包括電容、濾波器、EMC保護元件等，其中LTCC濾波器的技術受市場矚目，產品應用在工業設備領域和資通訊領域，如車用市場、醫療機器如核磁共振儀器、通訊基地台、衛星設備或鐵道設備等。

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