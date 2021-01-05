2021智慧機大洗牌！小米有望擠進前3

華為在高端晶片上陷入斷供危機，各大手機廠均加緊佈局，試圖瓜分前者的市場。

市研機構集邦科技（TrendForce）報告指出，華為在出售榮耀兼受美國制裁的影響下，2021年全球智慧手機市場的排名將由第3位跌至第7位；小米有望晉身三甲，緊隨三星和蘋果之後。

報告指，2020智慧手機市場受到疫情衝擊，全年生產總量或僅12.5億部，年減11％，為歷年來最大衰退幅度。全球前6大品牌排名依序為三星、蘋果、華為、小米、OPPO及Vivo。與2019年度相較，最大的差異點發生在華為市佔的變化。

2021年初起榮耀將正式自華為拆分而出，若後續華為禁令解除，則將與新榮耀同列競爭關係，屆時華為將難以回到昔日的市佔規模。

展望2021年，全球智慧手機產業可望隨著日趨穩定的生活型態而回溫，透過週期性的換機需求，以及新興市場的需求支撐，預估全年生產總量將成長至13.6億部，年增9％。

華為受美國禁令與出售榮耀事件影響，排名估計將跌至第7名。基於現況估計，2021年全球前6席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo，以及深圳傳音（Transsion），上述6個品牌將涵蓋全球近八成市佔。

另外，2021年市場將持續圍繞5G話題，隨著各國陸續恢復5G建設，行動處理器大廠也相繼推出中低階5G晶片，預估全球5G智能手機生產總量約5億部，滲透率將快速提升至37％。