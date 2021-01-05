郭明錤：iPhone今年出貨看增2成 衝2.3億支

分析師指出，蘋果（Apple）iPhone12Pro系列需求強勁，有助改善iPhone產品平均銷售價格，今年整體iPhone出貨量上看2.3億支，年成長約15％到20％。

天風國際證券分析師郭明錤報告指出，由於蘋果大部分硬體產品需求高於預期，蘋果2,021會計年度第1季（截至去年12月底）財報可能優於市場預期。

他指出，iPhone產品組合改善，加上中國出貨恢復成長優於市場共識等因素，可降低市場對蘋果硬體產品在今年上半年庫存修正的疑慮。

觀察去年第4季iPhone出貨表現，郭明錤預估，去年第4季整體iPhone出貨可較前年同期成長20％、來到8,500萬支到9,000萬支，其中iPhone12系列占整體出貨比重約65％到70％，高階機種iPhone12Pro系列需求優於iPhone12與12mini，有助於改善iPhone產品的平均銷售價格（ASP）。

展望今年，郭明錤正向看待iPhone、iPad、Apple Watch與MacBook成長，預期iPhone與Apple Watch在今年出貨量將平均年成長15％到20％，今年整體iPhone出貨量上看2.3億支，Apple Watch出貨量上看4,100萬個。

郭明錤也預估，今年蘋果可能推出AirTags物品跟蹤器和其他新品，日月光投控旗下環旭電子以及中國封測廠長電科技可望切入相關供應鏈。

法人指出，iPhone12系列需求持續超出預期，但供給無法跟上，尤其是iPhone12Pro供貨持續處於短缺狀態，且供貨缺口大於iPhone12與iPhone12Pro Max。

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