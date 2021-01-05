卡位電動車 鴻海衝破百元創逾3年新高

鴻海股價早盤持續走堅，站穩百元之上，最高來到104.5元，漲4.6%，續創2017年11月下旬以來高點，市值逼近新台幣1.45兆元，以創辦人郭台銘持股13.42億股粗估，市值達1402億元。

外資法人4日買超鴻海4萬6741張，是外資買超個股第1，外資法人已經連續3個交易日買超鴻海累計達6萬9176張，截至4日外資持股比重已達46.15%。

鴻海預計今天公布去年12月自結營收，法人預期受惠蘋果iPhone 12組裝拉貨需求強勁，12月營收有機會挑戰新台幣6500億元，拚歷史同期次高。

展望鴻海集團今年第1季營運表現，法人指出5G手機需求續旺，蘋果iPhone 12出貨穩健，可望帶動首季iPhone表現優於歷年同期，估鴻海首季業績儘管較去年第4季旺季減少約3成，不過可較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過新台幣1.25兆元，衝同期新高。

展望今年，法人預估鴻海集團業績超過新台幣5.6兆元，再拚歷史新高，獲利逼近1250億元，較去年成長18%以上，上看2成，每股稅後純益上看9元。

鴻海集團持續積極布局電動車領域，董事長劉揚偉指出，未來集團3大產業布局包括電動車、數位健康、機器人，都是鴻海研究院目標產業，鴻海研究院的價值就是提升集團的毛利率，從今年7%提升到10%。

鴻海去年10月中旬公布MIH電動車軟硬體開放平台和關鍵零組件，目標要成為電動車界的安卓系統。鴻海集團也與裕隆合作創立鴻華先進公司，布局電動車計畫，規劃2年後推出電動車新品；預期2025年到2027年在全球電動車市占率達到10%。