鴻海股價創37個月新高 泛集團股雞犬升天

鴻海集團今天股價氣勢如虹，鴻海一度衝上百元大關，終場收在99.9元，創37個月高點，創辦人郭台銘持有鴻海股票一天市值大增106億元。

鴻海集團今天股價氣勢如虹，其中鴻海尾盤一度衝上百元大關，漲幅8.69%，終場收在99.9元，大漲7.9元，漲幅8.59%，創2017年12月初以來波段高點。

若以鴻海創辦人郭台銘持股來看，到去年11月持有鴻海股票約13.42億股，鴻海股價今天大漲7.9元，郭台銘持股一天市值就大增106億元。

鴻海研究院今天上午舉行揭牌儀式，董事長劉揚偉表示，未來集團3大產業布局包括電動車、數位健康、機器人都是研究院目標產業，鴻海研究院的價值就是提升集團的毛利率，從今年7%提升到10%。

展望鴻海集團今年第1季營運表現，法人指出，5G手機需求續旺，蘋果iPhone 12出貨穩健，可望帶動首季iPhone表現優於歷年同期，估鴻海首季業績儘管較去年第4季旺季減少約3成，不過，可較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過新台幣1.25兆元，衝同期新高。

展望今年，鴻海先前預估全年整體業績成長個位數百分點，消費暨智能產品排除疫情和選舉因素不確定，雲端網路產品分別年成長個位數百分點，CSP出貨數量雙位數成長，電腦終端產品估年減個位數百分點，元件和其他產品估高度成長。

法人預估，鴻海集團今年業績目標超過新台幣5.6兆元，再拚歷史新高，獲利逼近1250億元，較去年成長18%以上，上看2成，每股稅後純益上看9元。

泛鴻海集團今天強勢表態，其中廣宇跳空攻上漲停28.2元到收盤，創2019年4月中旬以來高點；建漢鎖住漲停19.9元，創2019年11月中旬以來高點；天鈺也鎖漲停135元，續創歷史新高價；乙盛-KY鎖漲停69.6元，續創新高價。