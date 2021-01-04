角逐電動車市場誰會勝出？劉揚偉這樣說

電動車市場成了兵家必爭之地，連鴻海（2317）也看準此市場商機，前來分一杯羹。然在群雄並起之際，誰會勝出？鴻海董事長劉揚偉直言，電動車市場現有三股勢力在糾結，包括傳統汽車業、網路新創業者和ICT業者，但其中具有軟硬結合實力的ICT業者可望在其中佔有很大的份量。

電動車趨勢已成型，鴻海也將電動車、數位健康、機器人列為未來3+3的重要產業，劉揚偉直言，EV（電動車）趨勢已成型，未來市場競爭態勢勢必會愈來愈激烈，現已參與其中的除了傳統汽車業者外，還包括網路新創業者和ICT業者，都在崛起中。

劉揚偉指出，傳統汽車業者是其中最懂車的，但受限於過去的生態系，供應鏈的彈性不大，這可從此次疫情中，傳統汽車產業左支右絀、受創居各產業之冠，得知一二。

至於現很紅的網路新創業者則企圖以軟體來定義硬體，但問題是硬體並非一蹴可幾，供應鏈的建構也不是一日可以速成，供應鏈的問題是現正當紅的「那家公司」遲早要面臨的問題。

對於ICT業者搶進車用市場的利弊得失，劉揚偉認為應該是利多出弊，劉揚偉強調，最後進入市場的ICT業者不僅擁有非常好的垂直整合供應鏈，還有過去三十年積累的工程人力和能力，這些能量在手機產業進入平原期後，正好可以釋放出來。

至於ICT業者唯一的弱勢就是不懂車子，而平台的建立，剛好可以解決這個問題，這也是鴻海集團之所以要登高一呼成立平台的原因。