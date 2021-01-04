大立光開紅盤大漲5% 收復月線3,300元

股王大立光在2021年開紅盤日股價開高走高，早盤強勢上漲5%，高點來到3,355元，重新站回月線3,300元之上，為7日上場的法人說明會暖身。

揮別失落的2020年，大立光今天一反過去1年疲弱的表現，在低基期、法說會在即，新年新希望的推動下，股價小開高後，吸引買盤陸續進駐，推動股價一路走高，開盤1個半小時最高來到3,355元，漲幅5%；一舉突破10日線3,255元、月線3,300元。

大立光將於1月7日召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持；預料客戶拉貨力道、手機鏡頭新趨勢及毛利率表現都是法人焦點。

大立光為手機鏡頭主要供應商，客戶群涵蓋面廣泛，整體手機市場表現直接牽動營運；2020年疫情嚴重影響手機銷售狀況，根據IDC預估，2020年手機銷售量僅12億支，成衰退估11.9%，大立光去年前11月營收年減8.27%表現優於產業。

全球手機市場衰退，尤其高階手機銷售受阻，再加上少掉華為訂單挹注，都是大立光去年營運迎來逆風主因，雖然iPhone 12表現相對亮眼，但仍無法扭轉大立光全年度營運下滑的命運。

2021年IDC預估手機銷售量13.5億支，年增12.5%，銷售量雙位數的回溫。法人普遍認為手機銷售復甦對於大立光是正面看待。

展望2021年，大立光能否隨著5G帶動手機整體需求成長進而重振雄風，市場引頸期盼，法人也有不小的期待。大立光7日線上法說，屆時公司釋出的訊息，加上今年度各大品牌手機新規格的抵定將成為光學鏡頭廠最重要風向球。