八吋晶圓廠不同以往 鴻海封口競標新進度

鴻海（2317）為佈局半導體領域，日前傳出有意參與馬來西亞半導體製造商Silterra Malaysia八吋晶圓廠的競標，原本市場傳言競標案「應該會在去年底做出決定」，不過，截至2020年底止，始終未傳出新進度。對此，鴻海董事長劉揚偉在鴻海研究院揭牌儀式會後聯訪時透露，競標已「非常接近最後階段。」

2020年9月傳出馬國主權財富基金Khanazah Nasional有意出脫持續虧損的Silterra Malaysia持股，且不排除開放外資接手，吸引各方英雄角逐，外傳鴻海出價8750萬美元（約合24億元台幣），擬吃下對方70％的股份，開價最「殺」。

劉揚偉4日仍不願針對八吋晶圓廠持股釋出的出價作出回應，對於角逐態勢之激烈，劉揚偉以聯電股價大爆發，出現倍增走勢來形容市場熱況，並強調半導體的市場現況和以前大不同，因市場料源奇缺，「賣家開始把八吋晶圓廠當成寶」，如果八吋晶圓市況又回到原來的狀況，價格可能會很好講，但現情況大不同，只能說「現已非常接近最後階段」，至於結果如何？「目前很難講」。

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